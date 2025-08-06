В Индиане построят собственную версию тюрьмы «Аллигатор Алькатрас»

В штате Индиана появится новая тюрьма, которая станет аналогом известной «Аллигатор Алькатрас». Она будет рассчитана на 1000 заключенных и расположится на территории исправительного центра Майами, между городами Индианаполис и Форт-Уэйн, сообщают «Известия».

«Аллигатор Алькатрас» — центр содержания нелегальных иммигрантов в штате Флорида, открытый в июле 2025 года. В новом учреждении готовятся содержать самых опасных преступников, задержанных Службой иммиграционного и таможенного контроля.

«Если вы находитесь в Америке нелегально, вы можете оказаться в Speedway Slammer Индианы. Избегайте ареста и самодепортации», — подчеркнула министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Индиана использует комплексный и скоординированный подход к решению проблемы нелегальной миграции и будет оставаться одним из лидеров среди других штатов, заявил губернатор Индианы Майк Браун.

Ранее 20 мая министр юстиции Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме анонсировал создание в Калуге современного исправительного учреждения на три тысячи мест.