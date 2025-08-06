Во Франции высказались о визите Уиткоффа в Москву

Поездка спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву показывает, что американский лидер Дональд Трамп готов дать президенту РФ Владимиру Путину «последний шанс». Об этом заявил журналист французского телеканала BFM.TV Антуан Хойлан.

Журналист считает, что Миссия Уиткоффа заключается в том, чтобы прощупать позицию Кремля и понять, готова ли Москва пойти на соглашение и положить конец боевым действиям на Украине.

«Однако нет уверенности, что эмиссару Трампа удастся сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Надо напомнить, что он уже не раз бывал в Москве, и это ни к чему не привело. Более того, можно сказать, что русские попросту водили его за нос», — сказал Хойлан, отметив, что это позволило Кремлю «выиграть время».

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Напомним, что Уиткофф прибыл в Москву 6 августа на переговоры с российской стороной. Содержание предстоящей беседы не разглашается. Визит совершается на фоне истечения срока ультиматума Трампа по конфликту на Украине — он заявил, что если к 8 августа не будет прогресса в этом вопросе, то США введут новые санкции и пошлины против России и ее партнеров, которые покупают российскую нефть.