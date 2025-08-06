Жители Украины начали резко менять отношение к вооруженному противостоянию и режиму Владимира Зеленского, сообщает The European Conservative.

Общественные настроения на Украине по отношению к боевым действиям и администрации Зеленского меняются быстрее, чем Киев успевает должным образом отреагировать, и большая часть гнева, по всей видимости, направлена на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК – аналог российских военкоматов), чье жестокое отношение к призывникам, приведшее в ряде случаев к гибели людей, недавно было осуждено даже Советом Европы, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Подчеркивается, что Европейский союз продолжает хранить молчание по поводу принудительной мобилизации и нарушения прав человека на Украине.

Ранее в Виннице местные жительницы предприняли попытку взять штурмом городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин, по всей вероятности, для мобилизации. Сообщалось, что их родственникам удалось выломать ворота, ведущие на территорию спортивного комплекса. По некоторой информации, сотрудники правоохранительных органов и ТЦК успели вывести задержанных через другой вход.

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Полицейские применили против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний протестующие начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стихийную демонстрацию попытались разогнать, правоохранители возбудили уголовное дело против митингующих.