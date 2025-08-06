«Большие яйца» побили

Работавшего в Белом доме 19-летнего американского подростка Эдвард Коростин по прозвищу «Большие яйца» избили в Вашингтоне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, его слова передает газета The Daily Mail (DM).

© Lenta.ru

Как заявил глава государства, «Большие яйца» избила «толпа головорезов».

«Мой друг "Большие яйца — герой"», — написал на своей странице в Х товарищ молодого человека Марко Элез.

По его словам, Коростин заступился за молодую женщину, у которой восемь злоумышленников пытались угнать автомобиль.

Подросток по прозвищу "Большие яйца" покинул пост в Белом доме

Ранее «Большие яйца» покинул пост в Департаменте государственной эффективности США (DOGE) в администрации Трампа.