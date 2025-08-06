Журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о России после разговора с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

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"Перестаньте разговаривать со всеми этими неважными вассалами ЕС. Начните разговаривать с русскими о прекращении войны, которую начали ваши руководители, а вы обещали остановить", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Зеленский после разговора с премьером Греции заявил, что обсудил российские удары и ПВО Украины.

В ответ на атаки вооруженных сил Украины на гражданские объекты ВС РФ регулярно наносят удары по местам расположения живой силы, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам ОПК, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил о том, что военные не наносят удары по жилым домам и учреждениям социальной сферы.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения конфликта на Украине мирным путем необходимы обстоятельные разговоры "не на публике", а в тиши переговорного процесса.

29 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что сокращает установленный им ранее срок в пятьдесят дней для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговорного процесса американский лидер пригрозил ввести импортные пошлины, ограничительные меры или "что-то другое". Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.