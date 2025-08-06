Для успешных переговоров с Россией Западу стоит прекратить антироссийскую истерию.

Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте «Другой Украины».

Медведчук: власть Зеленского держится на волоске