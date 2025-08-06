Медведчук дал Западу совет для успешных переговоров с Россией
Для успешных переговоров с Россией Западу стоит прекратить антироссийскую истерию.
Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте «Другой Украины».
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«Прежде чем договариваться, может, стоит прекратить антироссийскую истерию и охоту на ведьм? И тогда можно прийти к нормальным договоренностям, которые будут выполняться всеми сторонами переговоров. И неважно, кто это сделает, [спецпосланник президента США Дональда Трампа] Стив Уиткофф или какой-либо другой представитель США, для мира это сделать необходимо и крайне важно», — объяснил Медведчук.