Трампа уличили в приостановке санкций против России

Члены Демократической партии в Сенате США опубликовали доклад, в котором уличили президента Дональда Трампа в приостановке санкции против России и снижении давления на Москву.

Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Пренебрежение администрации Трампа санкциями эпохи [экс-президента Джо] Байдена, направленными против российской экономики, позволило Кремлю возродить свою армию и продолжить конфликт на Украине», — говорится в докладе.

Авторы документа обвиняют Трампа в том, что его администрация не смогла расширить санкционный режим, созданный в течение первых трех лет конфликта, что, по их мнению, подрывает эффективность любых будущих угроз США в адрес Москвы.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Раскрыта тактика Трампа для выхода из конфликта на Украине

28 июля президент США заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней.