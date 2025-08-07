Госдеп прокомментировал намерение Трампа ввести санкции против России

Главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт отказался подтверждать намерение администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против России 8 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не собираюсь спекулировать на этот счет», — заявил он, отвечая на вопрос о готовности Соединенных Штатов ввести обещанные санкции в случае, если к пятнице не будет достигнуто перемирие на Украине.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры оказались разочарованы полным отсутствием жесткости со стороны президента США Дональда Трампа в отношении России.

До этого Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами России.