Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не исключил заключения между представителями ЕС и Украины сделки. По его мнению, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) «не будут трогать ближайшее окружение Зеленского, а тот не станет мешать другим расследованиям», передает РИА Новости.

Напомним, что на Украине разгорается коррупционный скандал. НАБУ и САП начали расследование масштабной схемы при закупках беспилотников и систем РЭБ для ВСУ. Подозреваемыми стали депутат от «Слуги народа» Алексей Кузнецов, бывший глава Луганской области Сергей Гайдай, глава Рубежанской администрации Андрей Юрченко и командир воинской части Нацгвардии Василий Мишанский.

Кузнецова задержали при получении взятки, Гайдая и Юрченко уволили, а сотрудников Нацгвардии отстранили. Верховный антикоррупционный суд арестовал подозреваемых на два месяца, но они могут выйти под залог. Этот скандал произошел после того, как Зеленский восстановил независимость НАБУ и САП под давлением Запада. Однако ранее он пытался подчинить эти ведомства Генпрокуратуре, что вызвало критику.

Ранее НАБУ и САП также выдвинули обвинения против вице-премьеров Алексея Чернышова и Ольги Стефанишиной, а также председателя Верховного суда Владимира Князева.

Эксперты предполагают, что дело о закупках РЭБ и дронов может быть попыткой Зеленского улучшить свою репутацию или отвлечь внимание от других расследований. Также возможно, что НАБУ и САП мстят президенту за попытки лишить их независимости.

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Некоторые эксперты считают, что между ЕС и Украиной могла быть достигнута сделка: НАБУ и САП не трогают ближайшее окружение Зеленского, а он не мешает другим расследованиям.