Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп 6 августа в 23:30 мск выступит с заявлением из Овального кабинета.

Это следует из распространённого расписания Белого дома.

«В 04:30 дня (23:30 мск) президент делает заявление в Овальном офисе», — говорится в его графике.

Вместе с этим неизвестно, чему будет посвящено данное выступление.

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