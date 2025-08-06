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ВСУ отступают с позиций в Днепропетровской области

Украинские войска начали отступать из села Новоселовка, продвигаясь вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС.

Российские силовые структуры подтвердили, что противник покидает позиции в этом населенном пункте. Эксперты отмечают, что Новоселовка является важным логистическим узлом на данном участке фронта.

Дмитриев встретил в аэропорту Уиткоффа

В Москве в аэропорту Внуково спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретил американского посланника Стивена Уиткоффа, который прибыл на переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Уиткофф последний раз приезжал в Москву 25 апреля, а с начала года это уже пятый его визит в Россию, при этом он встречался с Владимиром Путиным.

В ходе переговоров обсуждается ситуация по Украине и возможные шаги по снятию санкций, а также перспективы урегулирования конфликта.

ВСУ вызвали из отпусков женщин для отправки в Харьковскую область

По данным российских силовых структур, украинских военнослужащих, включая женщин, вызвали из отпусков для отправки в район Старицы Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

В районе Липцы в Харьковской области 92-я отдельная штурмовая бригада несет большие потери, и командование продолжает выводить подразделения для восстановления боеспособности.

В то же время украинские силы продолжают активные боевые действия в этом регионе, что свидетельствует о высокой интенсивности конфликта.

Песков высказался об отношениях РФ и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для восстановления нормальных отношений между Россией и США потребуется время из-за значительной инерции, вызванной ухудшением связей при президенте Байдене. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что длительный перерыв в личных встречах лидеров обусловлен сложной ситуацией и необходимостью постепенного выведения двусторонних отношений на более стабильный курс.

В настоящее время прошло более полугода с момента инаугурации нового американского президента, и за это время встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не состоялись.

В Ереване подтвердили, что Пашинян встретится с Алиевым и Трампом в США

Правительство Армении подтвердило, что премьер-министр Никол Пашинян посетит США 7-8 августа, где проведет встречи с лидерами Азербайджана и США. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трамп и трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для содействия миру и развитию региона.

Ранее сообщалось о готовности сторон подписать мирное соглашение, при этом стороны продолжают обсуждать условия и возможные шаги по реализации договоренностей.