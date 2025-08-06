Самолет со спецпосланником Трампа сел в аэропорту Внуково

Самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на борту сел в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС.

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Представителя США встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Трамп отложил решение по санкциям против России до итогов визита Уиткоффа

5 августа агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что Уиткофф прибудет в Москву в среду для встреч с руководством России.

Уиткофф посетит Москву за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель визита Уиткоффа в Россию.