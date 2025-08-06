В Германии обеспокоены курсом нового президента Польши

По мнению немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий придерживается более строгих взглядов в отношении Германии, Европейского союза и Украины, чем занимавший ранее этот пост Анджей Дуда.

«Пока что Навроцкий позиционирует себя правее своего предшественника Анджея Дуды и ведет себя более жестко», – подчеркивают авторы публикации.

SZ прогнозирует, что в ближайшем будущем хорошие двусторонние отношения между Германией и Польшей маловероятны.

Это связано с тем, что Навроцкий не поддерживает Миграционный пакт ЕС, рассматривая его как неприемлемый для Польши. Также предполагается осложнение отношений между Варшавой и Киевом из-за разногласий, касающихся Волынской трагедии и положения украинских переселенцев, передает «Life.ru».

Напоминаем, ранее Навроцкий призвал Зеленского пересмотреть историческую позицию Киева. Между тем стало известно, что Польша закрепила день памяти жертв Волынской резни на госуровне. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1