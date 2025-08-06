Стало известно о состоянии Зеленского перед визитом Уиткоффа в РФ

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала рассказал о беспокойстве руководителя киевского режима Зеленского в связи с визитом в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Его цитирует РИА «Новости».

© Московский Комсомолец

«Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем все кончится», , — заявил Соскин. Он утверждает, что Зеленский пытается замалчивать реальную обстановку на фронте и скрывает свою обеспокоенность поездкой Уиткоффа в Россию. Действия Зеленского политик охарактеризовал как театр одного актера.

Сегодня, 6 августа 2025 года, спецпосланник американского президента Уиткофф прибывает в Москву. В столице он проведет консультации с представителями российского руководства. Ранее издание Hill сообщало, что во время визита Уиткофф попытается склонить президента РФ Владимира Путина к перемирию с Украиной.