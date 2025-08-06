Трамп: решать вопрос об оккупации сектора Газа должен Израиль

Возможная оккупация сектора Газы зависит лишь от решения правительства Израиля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN. Отвечая в Вашингтоне на вопрос журналистов о возможности оккупации Газы, Трамп подчеркнул, что решать это должно правительство еврейского государства.

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Президент США отметил, что сейчас он сосредоточен на поставках продовольствия палестинцам, которые нуждаются в еде. По его словам, Израиль окажет содействие в поставке гуманитарной помощи в сектор Газа. 5 августа сообщалось, что кабинет министров Израиля планирует в четверг провести заседание, на котором будет поднят вопрос о возможной полной оккупации сектора Газа.

Военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников. В настоящий момент Армия обороны Израиля контролирует около 75% территории.