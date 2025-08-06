Трамп: решать вопрос об оккупации сектора Газа должен Израиль

Газета.Ru

Возможная оккупация сектора Газы зависит лишь от решения правительства Израиля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN. Отвечая в Вашингтоне на вопрос журналистов о возможности оккупации Газы, Трамп подчеркнул, что решать это должно правительство еврейского государства.

Трамп: решать вопрос об оккупации сектора Газа должен Израиль
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Президент США отметил, что сейчас он сосредоточен на поставках продовольствия палестинцам, которые нуждаются в еде. По его словам, Израиль окажет содействие в поставке гуманитарной помощи в сектор Газа. 5 августа сообщалось, что кабинет министров Израиля планирует в четверг провести заседание, на котором будет поднят вопрос о возможной полной оккупации сектора Газа.

Военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников. В настоящий момент Армия обороны Израиля контролирует около 75% территории.