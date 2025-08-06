Власти США выставили на аукцион яхту Сулеймана Керимова

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Американские власти выставили на аукцион конфискованную яхту Amadea, которая якобы принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Власти США выставили на аукцион яхту российского сенатора
© Global Look Press

Торги по яхте состоятся 10 сентября. Организатором аукциона является компания National Maritime Services, доставившая Amadea с Фиджи в калифорнийский порт Сан-Диего.

Предварительная стоимость 100-метровой яхты составляет около $325 млн. Судно оборудовано бассейном, тренажерным залом и вертолетной площадкой. Каюты яхты рассчитаны на 16 пассажиров, экипаж насчитывает 36 человек.

Желающие принять участие в аукционе должны будут внести депозит в $10 млн.

Яхта была задержана властями Фиджи в апреле 2022 года после захода в исключительную экономическую зону страны без разрешения. Местные правоохранительные органы начали проверку, установив, что, предварительно, владельцем является Сулейман Керимов. Минюст США добился ареста судна через суд Фиджи и получил разрешение на его вывоз 7 июня 2022 года.

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Помощник Керимова заявлял, что находящийся под западными санкциями сенатор не является владельцем этой яхты.