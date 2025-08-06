По мнению Foreign Policy, бескомпромиссный курс Вашингтона по отношению к Москве приводит к ослаблению позиций Америки в северных широтах. Журнал отмечает, что тактика администрации Дональда Трампа создает дополнительные угрозы для Соединенных Штатов, выходящие за рамки украинского кризиса.

«Политика США, направленная на усиление изоляции России или даже на ее полную изоляцию, может ускорить координацию действий Китая и России в Арктике, подорвать баланс сил на ключевых арктических маршрутах и поставить под угрозу союзников из Северной Европы – Норвегию, Финляндию, Данию, Исландию и Швецию – которые зависят от обороны США и многосторонних механизмов», – отмечается в публикации.

Хотя твердая линия республиканцев может определить политику на ближайшее время, такие подходы часто недолговечны. В Арктике необдуманные и жесткие решения могут иметь долгосрочные негативные последствия. Поэтому крайне важно поддерживать выборочное сотрудничество – это не признак слабости, а разумный подход, позволяющий США сохранить влияние и сдерживать растущую мощь Китая, заключает издание. Необходимо рассматривать Арктический регион как уникальное пространство, где глобальное соперничество не должно быть единственным определяющим фактором взаимодействия.

Важно продолжать совместные усилия в таких областях, как организация поисково-спасательных операций, обеспечение безопасности судоходства в Беринговом проливе, мониторинг изменений климата и обмен экологическими данными, передает «Life.ru». Напоминаем, ранее в Госдепе раскрыли позицию Трампа по России и украинскому конфликту.

Между тем Мексика отвергла предложение Трампа о введении войск США на свою территорию. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1