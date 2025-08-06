В США заявили об угрозе конфликта с Россией в Арктике

РИА "ФедералПресс"

По мнению Foreign Policy, бескомпромиссный курс Вашингтона по отношению к Москве приводит к ослаблению позиций Америки в северных широтах. Журнал отмечает, что тактика администрации Дональда Трампа создает дополнительные угрозы для Соединенных Штатов, выходящие за рамки украинского кризиса.

В США заявили об угрозе конфликта с Россией в Арктике
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«Политика США, направленная на усиление изоляции России или даже на ее полную изоляцию, может ускорить координацию действий Китая и России в Арктике, подорвать баланс сил на ключевых арктических маршрутах и поставить под угрозу союзников из Северной Европы – Норвегию, Финляндию, Данию, Исландию и Швецию – которые зависят от обороны США и многосторонних механизмов», – отмечается в публикации.

Хотя твердая линия республиканцев может определить политику на ближайшее время, такие подходы часто недолговечны. В Арктике необдуманные и жесткие решения могут иметь долгосрочные негативные последствия. Поэтому крайне важно поддерживать выборочное сотрудничество – это не признак слабости, а разумный подход, позволяющий США сохранить влияние и сдерживать растущую мощь Китая, заключает издание. Необходимо рассматривать Арктический регион как уникальное пространство, где глобальное соперничество не должно быть единственным определяющим фактором взаимодействия.

Важно продолжать совместные усилия в таких областях, как организация поисково-спасательных операций, обеспечение безопасности судоходства в Беринговом проливе, мониторинг изменений климата и обмен экологическими данными, передает «Life.ru». Напоминаем, ранее в Госдепе раскрыли позицию Трампа по России и украинскому конфликту.

Между тем Мексика отвергла предложение Трампа о введении войск США на свою территорию. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1