Трамп встретится с Пашиняном и Алиевым для переговоров

Американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министр Армении Никола Пашиняна в Белом доме 8 августа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что на этой встрече может быть объявлено о мирном соглашении между странами. В материале называют это «последним примером усилий [Трампа] по прекращению международных конфликтов».

В июле Алиев и Пашинян провели переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России тогда отметил, что Москва приветствует факт такого прямого диалога.