Трамп высказался об импорте российских урана и удобрений

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте США урана и удобрений из России, о которых говорила индийская сторона после угроз повышения пошлин со стороны Белого дома. Об этом пишет ТАСС.

«Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу», — высказался Трамп.

Ранее Трамп пригрозил, что скоро серьезно повысит пошлины, которые взимаются с индийских товаров, поставляемых на американский рынок. Это будет ответом на большие закупки Индией российской нефти.

Индия назвала нападки США необоснованными.