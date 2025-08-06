Трамп назвал своего преемника на посту американского президента

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп назвал своего преемника на посту американского президента
© ТАСС

По словам лидера США, говорить об этом пока слишком рано.

«Наиболее вероятно, он — вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — назвал он своего преемника.

По словам Трампа, есть и другие претенденты, например госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее Дональд Трамп похвастался, что не допустил ни одной ошибки в первые 100 дней на посту главы государства.