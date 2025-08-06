Трамп назвал своего преемника на посту американского президента

Американский президент Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам лидера США, говорить об этом пока слишком рано.

«Наиболее вероятно, он — вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — назвал он своего преемника.

По словам Трампа, есть и другие претенденты, например госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее Дональд Трамп похвастался, что не допустил ни одной ошибки в первые 100 дней на посту главы государства.