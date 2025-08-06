Трамп анонсировал решение о возможном усилении антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение по поводу возможного усиления санкций против России он примет 6 августа. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», — сказал Трамп. Он также подчеркнул, что Вашингтон в украинский конфликт вовлек бывший президент Джо Байден, и сейчас США пытаются сделать все, чтобы добиться прекращения огня.

Ранее стало известно, что 6 августа состоится встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с российским руководством.