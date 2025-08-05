В США оценили решение Москвы по РСМД

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор прокомментировал решение Москвы по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом он высказался в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

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Макгрегор подчеркнул, что Россия не бросает слов на ветер. «Я думаю, что русские не блефуют», — отметил он.

Ранее МИД РФ опубликовал заявление, в котором сообщается, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД наземного базирования. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российское руководство будет принимать соответствующие меры реагирования.

20 октября 2018 года Дональд Трамп в ходе своего первого президентского срока заявил, что США выйдут из договора о РСМД. Тогда он сказал, что Вашингтон будет развивать вооружения до тех пор, пока Москва и Пекин не согласятся заключить новую сделку.

Договор РСМД был подписан в 1987 году. По его условиям, сторонам не разрешалось иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров.