Reuters: Уиткофф прибудет в Москву 6 августа

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду, 6 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

© Москва 24

По информации издания, Уиткофф планирует провести встречи с российским правительством. Однако на данный момент неизвестно запланирована ли встреча с Владимиром Путиным.

До этого визит спецпосланника в Россию анонсировал президент США Дональд Трамп. По его словам, Уиткофф должен прибыть в Москву 6 или 7 августа. При этом изначально визит планировался на субботу, 2 августа.

Также о встрече спецпосланника с российским рукуводством в столице сообщил ТАСС. Агентство подтвердило информацию о его визите в Москву в среду, 6 июля. Подробности встречи не раскрываются.