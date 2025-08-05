В Госдепе США разъяснили позицию Трампа по России

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп «недоволен Россией и президентом РФ Владимиром Путиным», но продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине, рассказала на брифинге представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Об этом пишет ТАСС.

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По данным агентства, в ходе мероприятия один из репортеров принялся рассуждать о скором ужесточении американских рестрикций, нацеленных против Москвы.

«Вы что — декларируете правительству Соединенных Штатов, что в отношении России будет введено больше санкций? Я бы сказала, что мне нужно услышать это от президента Трампа», — заметила Брюс.

Представитель Госдепа отметила, что американский лидер «недоволен Россией», однако сохраняет приверженность дипломатическим решениям.

Трамп действует в в ситуации вокруг Украины как «реалист», констатировала чиновница.

Кроме того, Брюс подтвердила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Россию.