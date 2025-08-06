Президент Бразилии обсудит с лидерами БРИКС ответ на пошлины США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует обсудить с лидерами стран БРИКС совместный ответ на пошлины США. Об этом бразильский лидер заявил в интервью агентству Reuters.

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»[Лула да Силва] сообщил, что планирует провести встречу с лидерами стран БРИКС, начиная с Индии и Китая, чтобы обсудить возможность совместного ответа на пошлины США», — говорится в материале.

30 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В Белом доме объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

5 августа Лула да Силва отказался звонить Трампу для урегулирования экономических разногласий между странами. При этом бразильский лидер готов «проявить вежливость» и позвонить своему американскому коллеге, чтобы пригласить его на конференцию ООН по изменению климата.