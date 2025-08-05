Президент Аргентины пообещал не оскорблять больше своих оппонентов

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал больше не использовать оскорбления в своих публичных выступлениях.

По словам аргентинского лидера, теперь он сосредоточится на обсуждении идей, "если оппоненты на это способны".

"На мой взгляд, они спорят о форме, не имея достаточно интеллектуального уровня, чтобы общаться по сути", - цитирует РИА Новости слова Милея с мероприятия в фонде Faro в Буэнос-Айресе.

По мнению главы государства, его намерение отказаться от грубой риторики не означает уступок оппонентам и призвано наглядно показать несостоятельность их критики.

"Президентскому обещанию" предшествовала публикация изданием La Nación материала, в котором утверждалось, что за последние 100 дней Милей использовал 611 оскорблений в интервью, речах и сообщениях в соцсетях.