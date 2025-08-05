Самолёт с Уиткоффом вылетел из США

Самолет, на борту которого может находиться спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Соединенных Штатов. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских кругах.

Ранее американский глава Дональд Трамп заявлял, что Уиткофф прибудет в РФ 6 или 7 августа.

«Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из США», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщило, что РФ рассматривает предложение Трампа о воздушном перемирии с Украиной. По данным агентства, толчком для соглашения РФ на это может стать визит Уиткоффа в Москву. В Кремле не исключили, что в ходе визита спецпосланник может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.