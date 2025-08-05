Режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме

Легендарный американский режиссер, 86-летний Фрэнсис Форд Коппола, был госпитализирован в одну из римских клиник. Об этом пишет итальянское информационное агентство ANSA.

По данным агентства, режиссер поступил в отделение клиники «Полиоклинико ди Тор Вергата» утром 5 августа.

Журналисты заметили, что причины госпитализации пока не разглашаются.

Фрэнсис Форд Коппола — один из величайших режиссеров в истории кино, ключевая фигура эпохи «Нового Голливуда». Он является многократным лауреатом премии «Оскар»,

Его картины, такие как трилогия «Крестный отец» и военная драма «Апокалипсис сегодня», названы классикой мирового кинематографа.