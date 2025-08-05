Госдепартамент США подтвердил, что Уиткофф едет в Россию на этой неделе
Госдепартамент США подтвердил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф едет в Россию «на этой неделе».
Об этом пишет ТАСС.
При этом в Госдепе отказались раскрывать повестку переговоров.
Ранее, по данным ТАСС, самолёт, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел из Соединённых Штатов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет заранее комментировать возможный визит Уиткоффа в Москву, хоть и считает такие встречи очень важными.