Госдепартамент США подтвердил, что Уиткофф едет в Россию на этой неделе

Госдепартамент США подтвердил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф едет в Россию «на этой неделе».

Об этом пишет ТАСС.

При этом в Госдепе отказались раскрывать повестку переговоров.

Ранее, по данным ТАСС, самолёт, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел из Соединённых Штатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет заранее комментировать возможный визит Уиткоффа в Москву, хоть и считает такие встречи очень важными.