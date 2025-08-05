Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает предложение США о немедленном прекращении огня. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Зеленский отметил, что данный вопрос затрагивался во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский глава хорошо осведомлен о текущей ситуации на фронте.

«Мы полностью поддерживаем предложение США о немедленном прекращении огня», — написал Зеленский.

Он добавил, что Киев готов рассмотреть различные форматы прекращения боевых действий, в том числе вариант «тишины в небе».

Ранее Bloomberg сообщило, что РФ рассматривает предложение Трампа о воздушном перемирии с Украиной. По данным агентства, Москва может пойти на этот шаг, но только при условии, что Киев также подпишется под ним.