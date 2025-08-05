В ООН отреагировали на приговор Гуцул

Вынесение приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул является внутренним делом судебной системы Молдавии. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

Ранее районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Также ее лишили права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал 2,4 миллиона долларов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, призвала международные структуры «дать объективную оценку беспределу кишиневского режима, который нарушает права человека и пренебрегает принципом верховенства закона».