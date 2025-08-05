Милей пообещал изменить стиль речи после публикации подсчета оскорблений от него

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал больше не использовать оскорбления в своих выступлениях после того, как СМИ опубликовали подсчет резких выражений, использованных им в отношении политических и идеологических оппонентов.

"Я прекращу использовать оскорбления, чтобы посмотреть, способны ли они вести дискуссию об идеях. Я думаю, что они обсуждают формы, потому что им не хватает интеллектуального уровня спорить об идеях", - сказал он в ходе выступления в фонде Faro ("Маяк").

Ранее газета La Nacion подсчитала, что Милей за последние 100 дней в своих публичных выступлениях и интервью использовал 611 оскорблений, из них 57 были с сексуальным подтекстом. При этом издание отметило, что глава государства за последние месяцы стал чаще допускать резкие выражения. Больше всего Милей использует для оскорблений слово "мандрил", называя этим видом приматов тех, кто критикует его экономическую политику или другие меры, принимаемые его правительством.