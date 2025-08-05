Трамп забрался на крышу Белого дома "в поисках места для ракет"

Президент США Дональд Трамп забрался на крышу Белого дома с тем, чтобы найти «места для размещения ракет». Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах глава США идет по плоской крыше здания в сопровождении охраны и журналистов.

Репортеры, собравшиеся на лужайке, спрашивают президента, зачем он забрался на крышу, какие цели преследует эта прогулка. Трамп приветствует их и отвечает, что ищет места, где разместить ракеты.

Президент не посчитал необходимым рассказать, какие конкретно комплексы он желает установить, для защиты от каких вооружений они будут предназначены.

Ранее во вторник, 5 августа, политик заявил, что с высокой долей вероятности не будет участвовать в следующих выборах американского лидера.