Стало известно о драке принца Гарри с братом короля

Принц Гарри разбил нос брату короля Карла III
Биограф Эндрю Лауни заявил, что принц Гарри разбил нос брату короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.
Как Лауни рассказал в своей новой книге, инцидент произошел в 2013 году на встрече королевской семьи. В какой-то момент между принцами Гарри и Эндрю возник конфликт, который перерос в драку. Причиной ссоры стали высказывания Эндрю в адрес Гарри — последний не выдержал обвинения в трусости и набросился на родственника с кулаками.
Как уточняет Лауни, прежде чем принцев смогли разнять, Гарри несколько раз ударил родственника по лицу, разбив тому нос. При этом, представитель принца Гарри эту информацию опроверг.
«Я могу заверить, что принц Гарри и принц Эндрю никогда не дрались», — заявил он.