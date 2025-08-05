Стало известно о драке принца Гарри с братом короля

Биограф Эндрю Лауни заявил, что принц Гарри разбил нос брату короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как Лауни рассказал в своей новой книге, инцидент произошел в 2013 году на встрече королевской семьи. В какой-то момент между принцами Гарри и Эндрю возник конфликт, который перерос в драку. Причиной ссоры стали высказывания Эндрю в адрес Гарри — последний не выдержал обвинения в трусости и набросился на родственника с кулаками.

Как уточняет Лауни, прежде чем принцев смогли разнять, Гарри несколько раз ударил родственника по лицу, разбив тому нос. При этом, представитель принца Гарри эту информацию опроверг.