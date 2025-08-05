Конгресс США вызвал Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна

Газета.Ru

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и ряд других граждан были вызваны на допрос по делу бизнесмена Джеффри Эпштейна комитетом по надзору палаты представителей американского конгресса. Об этом сообщает издание Associated Press.

Конгресс США вызвал Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна
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«Комитет <...> выдал повестки для дачи показаний бывшему президенту Биллу Клинтону, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и восьми бывшим высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди вызванных на допрос правоохранителей присутствуют имена бывших директоров ФБР и генпрокуроров. Слушания начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.

До этого сообщалось, что пособницу Эпштейна бизнесвумен Гислейн Максвелл перевели в другую тюрьму после того, как ей стали поступать угрозы от других заключенных за «стукачество».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.