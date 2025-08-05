Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом
Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. У себя в соцсетях он сообщил, что его ключевой темой стало прекращение конфликта на Украине.
Зеленский назвал состоявшийся разговор «продуктивным».
«Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Скоординировали позиции Украины и США. Обменялись оценками ситуации», — написал он.
Еще одной темой разговора, по словам Зеленского, стали санкции против РФ и «совместные шаги, направленные на защиту Украины». Он отметил, что Нидерланды, Швеция, Норвегия и Дания уже приняли решение выделить более миллиарда долларов на закупку американского оружия, которое получит Украина.
«Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с США. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его подробно обсудить и заключить», — заключил Зеленский.