Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. У себя в соцсетях он сообщил, что его ключевой темой стало прекращение конфликта на Украине.

Зеленский назвал состоявшийся разговор «продуктивным».

«Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Скоординировали позиции Украины и США. Обменялись оценками ситуации», — написал он.

Еще одной темой разговора, по словам Зеленского, стали санкции против РФ и «совместные шаги, направленные на защиту Украины». Он отметил, что Нидерланды, Швеция, Норвегия и Дания уже приняли решение выделить более миллиарда долларов на закупку американского оружия, которое получит Украина.