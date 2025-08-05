Глава европейской страны полетела в США после «катастрофической» беседы с Трампом

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер полетела в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Это случилось после провала последних переговоров с главой Белого дома.

Согласно информации пресс-службы правительства Швейцарии, целью встречи будет обсуждение американских пошлин на экспорт. Вместе с Келлер-Зуттер на встречу также полетел вице-президент Федерального совета Ги Пармелин.

«Цель визита — представить США более привлекательное предложение о снижении уровня дополнительных пошлин на швейцарский экспорт с учетом обеспокоенности США», — рассказали в пресс-службе правительства Швейцарии.

В США рассказали о катастрофическом разговоре Трампа с президентом Швейцарии

Напомним, что ранее Трамп ввел в отношении Швейцарии пошлины в 39%. Это стало одним из самых высоких тарифов, которые когда-либо вводили США для своих торговых партнеров. При этом, 3 августа Келлер-Зуттер уже пыталась обсудить эту тему с главой Белого дома — СМИ охарактеризовали этот разговор как «катастрофический».