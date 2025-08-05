Зеленский созвонился с Трампом

Лидер Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом несколько тем, касающихся процесса мирного урегулирования украинского конфликта.

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Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

«Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Ключевое-это, конечно, прекращение войны», — написал он.

По словам украинского лидера, во время телефонного разговора обсуждалось взаимодействие Вашингтона и Киева в оборонной сфере. Он подчеркнул, что Украина уже подготовила проект соглашения по дронам и готова его подробно обсуждать. Зеленский выразил уверенность в продолжении взаимодействия со странами НАТО. Разговор также коснулся санкций против России.