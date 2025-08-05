Уличенный в измене айтишник спустил состояние на OnlyFans-моделей

Скандал вокруг бывшего CEO технологической компании Astronomer Энди Байрона набирает обороты. После увольнения из-за романа с главой HR-отдела, 50-летний бизнесмен столкнулся с новыми обвинениями: как сообщает издание Enquirer, он потратил около $250 000 на контент и общение с моделями на платформе OnlyFans.

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Напомним, Байрон лишился своей должности после того, как попал в объектив «камеры для поцелуев» на концерте группы Coldplay. На видео он обнимался с 52-летней Кристин Кэбот, которая также была замужем и занимала пост руководителя отдела кадров в его компании. Этот эпизод стал вирусным в сети, а солист группы Крис Мартин пошутил, что пара либо состоит в тайной связи, либо очень застенчива. В результате скандала и Байрон, и Кэбот были уволены, а их браки оказались под угрозой.

Теперь появились сведения о значительных тратах Байрона на платформе для взрослых. Утверждается, что он перевел в общей сложности четверть миллиона долларов нескольким OnlyFans-моделям за эксклюзивные видео, приватные чаты и другой контент.

В частности, до $40 000 могла получить 23-летняя модель Софи Рэйн (Sophie Rain) за видеозвонки. Сама модель, чье настоящее имя предположительно Изабелла Блэр, отказалась подтверждать эту информацию, заявив, что не разглашает данные о своих спонсорах. При этом она выразила одобрение действиям Coldplay, которые помогли разоблачить Байрона, и добавила, что считает изменников «худшими людьми на планете».

Главным источником информации о сумме в $250 000 выступила 29-летняя бразильская модель Камилла Араужо (Camilla Araujo). По ее словам, речь идет о тратах на нескольких девушек, и она лично видела финансовые документы, подтверждающие это. Кроме того, Араужо сообщила, что связалась с женой Байрона, Меган Керриган, и предложила ей свою поддержку, подчеркнув, что женщины должны держаться вместе, когда их пытаются унизить и предать.

Издание Enquirer пыталось получить комментарии у самого Байрона, его жены и упомянутых моделей, однако на момент публикации новости ответа не последовало.