Депутат Рады связал сопротивление военкомам со скорым падением власти Зеленского

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Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший страну, Украины Владимира Зеленского.

Депутат Рады связал сопротивление военкомам со скорым падением власти Зеленского
© ТАСС

Нардеп отметил, что украинцы вырывают мужчин из рук сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), блокируют дороги, помогают скрыться от мобилизации.

«И это куда жестче, чем просто стоять с плакатом на площади. Это настоящее гражданское неповиновение. И именно с таких поступков начинается конец каждого режима», — подчеркнул Дмитрук.

Ранее депутат Верховной Рады Виталий Войцеховский заявил, что в последнее время замечает все больше тревожных сигналов в работе сотрудников ТЦК. По его словам, в Каневе они избили и насильно доставили в военкомат пенсионера 65 лет.

До этого бригада скорой помощи отказалась ехать на вызов в ТЦК. Ее вызывал адвокат одного из мобилизованных.