Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший страну, Украины Владимира Зеленского.

Нардеп отметил, что украинцы вырывают мужчин из рук сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), блокируют дороги, помогают скрыться от мобилизации.

«И это куда жестче, чем просто стоять с плакатом на площади. Это настоящее гражданское неповиновение. И именно с таких поступков начинается конец каждого режима», — подчеркнул Дмитрук.

Ранее депутат Верховной Рады Виталий Войцеховский заявил, что в последнее время замечает все больше тревожных сигналов в работе сотрудников ТЦК. По его словам, в Каневе они избили и насильно доставили в военкомат пенсионера 65 лет.

До этого бригада скорой помощи отказалась ехать на вызов в ТЦК. Ее вызывал адвокат одного из мобилизованных.