Агентство Bloomberg предсказало итог борьбы за влияние между США и Россией.

Согласно мнению автора статьи, в данный момент Россия укрепляет свои позиции на международной арене. В свою очередь, США рискуют утратой авторитета. Это может случиться в том числе и из-за игнорирования Москвой ультиматума от Белого дома, который касается окончания конфликта на Украине.

«Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для американского президента, который позиционирует себя как миротворец», — сказано в статье.

Помимо этого автор издания заявляет, что в России идет наращивание производства боеприпасов — сейчас оно уже опережает темпы стран НАТО. Кроме того, Россия также развивает производство дронов и укрепляет связи с Китаем, Ираном и КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что заставит Москву прекратить конфликт на Украине.