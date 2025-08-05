Пока вы не уснули: причина гибели Гришина, реакция Гуцул на приговор

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© Вадим Денисов/ТАСС

Трамп раскрыл, что заставит Россию пойти на мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее снижение цен на нефть заставит Россию прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC News.

По мнению Трампа, для того чтобы президент России Владимир Путин принял решение об окончании СВО, мировые цены на нефть должны упасть еще на 10 долларов за баррель.

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Гуцул прокомментировала вынесенный ей приговор

Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала приговор суда Кишинева, приговорившего ее к семи годам тюрьмы, политической расправой.

Гуцул считает, что этот приговор был попыткой запугать жителей Гагаузии, которые хотят голосовать не так, как хотят в Кишиневе.

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Мерц жестко поговорил с Нетаньяху

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел ряд жестких разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о достижении мира в секторе Газа. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Хотя Мерц публично поддерживает Израиль, он, по словам высокопоставленного немецкого чиновника, провел несколько жестких, даже гневных телефонных разговоров с Нетаньяху», — утверждается в публикации.

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Названа причина гибели комментатора Гришина

Причиной гибели спортивного комментатора Александра Гришина стал переход в неположенном месте на ж/д станции Битца в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

«В ночь на 5 августа поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом Александра Гришина на первом пути станции Битца. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте», — указал он.

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Падение нефтегазовых доходов России продолжило ускоряться

Нефтегазовые доходы России достигли в январе — июле 2025 года 5,522 триллиона рублей, что меньше их прошлогоднего объема за аналогичный период на 18,5 процента. Об этом со ссылкой на статистику Минфина РФ сообщает ТАСС.

Таким образом, показатель продолжает падать, показывая в течение года тенденцию к ускорению динамики. Так, за первые два месяца 2025-го он сократился на 3,7 процента, за четыре месяца — на 10,3 процента, а за пять — уже на 14,4 процента.

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Суд в столице взыскал с рэпера Тимати долг за капитальный ремонт

Мировой судья судебного участка Nº177 района Раменки вынес судебный приказ о взыскании с рэпера Тимати (Тимура Юнусова) задолженности по взносам на капитальный ремонт, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Мировой судья судебного участка Nº177 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Юнусова Тимура Ильдаровича задолженности по взносам на капитальный ремонт», – сказали в инстанции.

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В США рассказали о цели визита Уиткоффа в Россию

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву с целью убедить президента России Владимира Путина «согласиться на прекращение огня» на Украине. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Ожидается, что Стив Уиткофф… прибудет в Москву на этой неделе, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня. Если это не удастся, сторонники Украины надеются, что Трамп введет «вторичные пошлины» для стран, импортирующих российскую нефть», — говорится в сообщении издания.

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В Москве выросла средняя стоимость аренды квартир

Средняя стоимость аренды жилья в Москве в июле выросла до 89 тысяч рублей. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным канала, в июле стоимость аренды квартир в Москве в среднем выросла на 4,1%. За студию придется отдать около 65 тысяч рублей, за однокомнатную квартиру — 70 тысяч, за двухкомнатную — 100 тысяч, а за трехкомнатную — 168 тысяч рублей.

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Раскрыта реальная численность ВСУ на границе с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли собрать на границе с Брянской областью не более 25 тысяч бойцов. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее Mash заявил, что около 50 тысяч военных украинской армии сосредоточились в приграничье Черниговской области. Утверждается, что половина контингента — наемники из Турции, Польши и Грузии. Минобороны РФ официально эту информацию не комментировало.

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Культовый телефон Nokia 3310 получил поддержку 4G

На крупнейшей китайской торговой площадке Taobao в продаже появились модифицированные материнские платы для легендарного телефона Nokia 3310. Сменная плата добавляет культовому гаджету поддержку 4G, сообщает IXBT.

Обновленные платы оснащены baseband-процессором с поддержкой сетей четвертого поколения (4G), что позволяет использовать устройство в регионах, где устаревшие стандарты связи 2G и 3G уже не поддерживаются операторами.

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