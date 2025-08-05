Трамп рассказал, будет ли участвовать в новых президентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2028 году. Об этом он сообщил в интервью CNBC.

У Трампа спросили, будет ли он участвовать в очередных президентских выборах.

«Скорее всего, нет», — ответил он.

При этом Трамп указал, что по-прежнему удерживает высокие рейтинги популярности в США, которые «могли бы обеспечить» ему возможность выдвижения на президента в 2028 году.