Трамп назвал ключевое условие встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года в том случае, если Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, в последние месяцы американский лидер активно работает над балансом американской торговли — вводит санкции, тарифы, проводит переговоры, оказывает политическое и дипломатическое давление на оппонентов.

«Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем», — пояснил Трамп.

Глава США опроверг опубликованную в западных СМИ информацию о том, что он запрашивал встречу с китайским лидером. Он уточнил, что не направлял запрос, но готов к диалогу с Пекином в том случае, если удастся заключить соглашение.

«Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся — встреча будет до конца года. Если не договоримся — смысла во встрече нет», — разъяснил Трамп.

Президент признал, что чрезмерно высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, «практически остановили бизнес» с Пекином.