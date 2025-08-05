Финляндия депортировала десятки россиян

За первые шесть месяцев 2025 года власти Финляндии депортировали 90 граждан России, 16 из них — под конвоем. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на данные финского Национального полицейского управления.

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Всего с января по июнь из Финляндии были выдворены 1,4 тысячи человек — это на 31,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 271 иностранного гражданина сопровождали полицейские при депортации.

Среди наиболее часто высылаемых из Финляндии иностранцев оказались граждане Эстонии, Румынии, России и Ирака. Как уточнили в финской полиции, для подданных стран Евросоюза основанием для депортации чаще всего становились наркопреступления и преступления против личности. В случае с выходцами из других государств самой распространенной причиной стало отсутствие законного основания для пребывания в стране.

До этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к властям Финляндии с требованием разъяснить ситуацию по поводу закрытия границ с РФ. Жалобы в ЕСПЧ подали девять российских граждан, проживающих в Финляндии. Они утверждают, что это решение нарушает их права.

Один из истцов сообщил, что ему пришлось прекратить работу в РФ из-за закрытия границ, другой пожаловался, что теперь не может получать российскую пенсию. Другие заявители отметили, что это решение финских властей нарушает их право на свободу вероисповедания, поскольку они не могут посещать кладбище шесть раз в год, как это требует религия.