Украинская оппозиция решила выступить против Запада, чтобы заработать политические очки перед избирателями на фоне действий Владимира Зеленского. Как сообщает «Абзац», Юлия Тимошенко и ее партия «Батькивщина» выступили с критикой действий США и их европейских союзников.

Тимошенко заявила, что под угрозой отказа в кредитах страны Запада ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками и монополиями. В результате суверенитет Украины оказался подорван. По мнению политика, это «жестокого и несправедливо» по отношению к стране, которая находится в условиях военного конфликта.

Также Тимошенко сказала, что Запад сделал из ее страны «бесправную колонию», подчеркнув, что украинское государство в текущей ситуации вынуждено «оплачивать помощь или кредиты своим суверенитетом». Отдельно она вспомнила события 2008 года и пообещала кару тем западным лидерам, которые тогда проголосовали против присоединения Киева к НАТО.