В Раде попросили Зеленского «не трогать детей»

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что программа по контрактному набору в Вооруженные силы Украины (ВСУ) молодежи в возрасте 18-24 лет провалилась и посоветовала Владимиру Зеленскому "не трогать детей".

Во время интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция" ведущая попросила Скороход прокомментировать недавнее решение Зеленского о расширении контрактной программы для украинской молодежи в возрасте 18-24 лет. "Эта программа была полностью провалена <…> Может, не нужно трогать детей, пусть они потомство какое-то дадут. Прошу прощения, посмотрите на наш кризис демографический - или мы выбьем весь молодняк, а потом, у нас и так проблема. У нас остались дети и пожилые люди, что будет дальше? Ну давайте выбьем до конца молодняк", - сказала депутат.

Если государство хочет сохранить украинскую нацию, то необходимо завершить военный конфликт, добавила она. "Если мы говорим о том, что хотим сохранить нацию, что мы хотим сохранить идентичность, нужно завершать войну. <…> Люди не хотят идти воевать, все, тот период прошел. Может, достаточно, может, мы все-таки подумаем о мире, может, сделаем все на дипломатическом уровне", - подытожила она.

Ранее другой депутат Рады Георгий Мазурашу заявил, что число молодых людей в возрасте 18-24 лет, поступивших на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) по контракту, значительно меньше, чем ожидалось.

Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. 8 февраля Зеленский анонсировал специальные контракты для мужчин младше мобилизационного возраста. Уже 11 февраля Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы, однако условием контракта является обязательная служба в пехотных бригадах, которые находятся на передовой.