Адвокат заявила об отсутствии доказательств вины главы Гагаузии

Адвокат Байрам: дело против Гуцул является фикцией
Дело, возбужденное против главы Гагаузии Евгении Гуцул, является фикцией.
Об этом РИА Новости заявила адвокат политика Наталья Байрам.
«Я не могу сказать, что там есть доказательства, там есть фикция», — сказала юрист.
Байрам добавила, что приговоре Гуцул нет никакого правосудия. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда, подчеркнула юрист.
По словам адвоката, суд также удовлетворил требование прокуроров по взысканию с Гуцул $2,4 млн. По версии следствия, эти средства были ей «перевезены».
5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.