Адвокат заявила об отсутствии доказательств вины главы Гагаузии

Дело, возбужденное против главы Гагаузии Евгении Гуцул, является фикцией.

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Об этом РИА Новости заявила адвокат политика Наталья Байрам.

«Я не могу сказать, что там есть доказательства, там есть фикция», — сказала юрист.

Байрам добавила, что приговоре Гуцул нет никакого правосудия. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда, подчеркнула юрист.

По словам адвоката, суд также удовлетворил требование прокуроров по взысканию с Гуцул $2,4 млн. По версии следствия, эти средства были ей «перевезены».

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.