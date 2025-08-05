Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп назвал условие для его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, он встретится с китайским лидером до конца года, но лишь при условии, что США и КНР заключат торговую сделку.

Комментируя возможность договориться с Китаем, Трамп сказал в интервью телеканалу CNBC: "Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем".

Кроме этого Трамп назвал "очень успешными" свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Американский лидер отметил, что не запрашивал встречи с Си Цзиньпином, но готов к ней, при условии, если договоренность будет осуществлена. По его словам, в противном случае смысла во встрече нет.

Трамп констатировал, что введенные США высокие пошлины на китайские товары "практически остановили бизнес" с Пекином.