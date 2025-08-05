Стало известно, какие опасные грузы приходят в Одессу с Запада

В порты Одессы заходят суда, вызывающие опасения, которые, возможно, перевозят ядерные отходы из европейских стран. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил координатор сил сопротивления на Украине Сергей Лебедев.

Как уточнил собеседник, речь идет о металлических емкостях высотой примерно два метра. Их бережно снимают с транспортного средства, и на них имеются специальные знаки, предупреждающие об опасности химического и бактериологического воздействия.

«Нашими ребятами было замечено, что, когда такие бочки появляются в Одессе, в порту сразу подскакивает уровень радиационного фона. <…> Это связано, как мы считаем, с тем, что на Украину нелегально завозят ядерные отходы из европейских стран, прежде всего из Франции», — подчеркнул координатор.

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Он заявил, что бочки перевозят из Одессы в Николаевскую область, а также в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, на АЭС в Ровно и в другие регионы западной части Украины. Лебедев опасается, что власти могут превратить эти территории в место захоронения ядерных отходов.